Zelda Tears of the Kingdom: come sbloccare ed attivare tutte le torri topografiche

Siete bloccati di fronte ad una delle tante torri topografiche di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Ecco allora la soluzione per attivarle tutte e sbloccare l'intera mappa di Hyrule.

Torre del Forte di Guardia

Si tratta della primissima torre topografica che si sblocca nel corso dell'avventura ed è impossibile saltarla. Proseguite nella trama principale e, dopo aver conosciuto Pruna, questa vi fornirà tutti i dettagli su come accedere alla torre del centro della mappa.

Torre della piana di Hyrule

Poco più a sud della Torre del Forte di Guardia si trova un'altra torre topografica che, a differenza di molte altre, non richiede particolari sforzi. Sebbene questo luogo d'interesse sia collocato nel bel mezzo di un accampamento di Boblin, non è necessario procedere con l'eliminazione di tutti questi nemici e chi vuole può avanzare fino a raggiungere l'entrata della torre, già sbloccata.

Torre del canyon Gerudo

Purtroppo questa torre olografica è danneggiata e Link non può attivarla con le sue sole forze. Per fortuna, un ingegnere con le abilità per procedere con la riparazione è proprio a due passi dal punto di riferimento, ma è impossibilitato a raggiungerlo poiché anche l'ascensore che conduce alla torre non funziona. Dovete quindi agganciare oggetti pesanti alla parte rotta dell'ascensore tramite l'ausilio di Ultramano, così che facciano da contrappeso e permettano all'ingegnere di salire e arrivare alla torre per ripararla e permettervi di attivarla.

Torre del grande altopiano Gerudo

Come noterete giungendo alla base di questa torre olografica, l'entrata è completamente sommersa dalla sabbia del deserto. Ma non demordete: a due passi dalla torre, verso nord, vi è l'entrata di una caverna (Grotta dell'altopiano Dosmeral) che vi condurrà dritto verso la parte inaccessibile del punto d'interesse. Dovrete raggiungere con una zattera il fondo della caverna e, posizionando una struttura alla base dell'impalcatura di legno, usare Ascensus per raggiungere la parte superiore.

Torre del monte Labul

Questa torre olografica non presenta particolari enigmi e le sue porte sono aperte sin da subito. L'unico problema per Link sarà quello di raggiungerla, poiché è al centro di una grossa colonna di pietra circondata dal mare. Il metodo più semplice per arrivare sin lassù è aiutarsi con i materiali da costruzione presenti proprio lì vicino: usate Ultramano e collegate tutte le tavole di legno per creare un ponte che vi condurrà fino all'obiettivo.

Torre del passo del Froneso

Nel bel mezzo del territorio innevato a sud delle montagne di Hebra vi è un'altra torre olografica il cui perimetro è circondato da rovi. In questo caso non ci sono particolari ostacoli e dovete semplicemente trovare un modo per oltrepassare questi rovi e arrivare alla porta: potete usare una turbina per volare col deltaplano, posizionare un oggetto che faccia da ponte o bruciare i rovi con il fuoco. Una volta arrivati alle porte della torre, potete entrare ed attivarla.

Torre del pian nevoso del Piocchi

Ad est delle Montagne di Hebra si trova un'altra torre olografica difficile da raggiungere per via delle rigide temperature e dei ponti che collegano le varie cime rocciose. Dovete cercare di raggiungere la torre da sud e procedere con la ricostruzione dei ponti con Ultramano: sarà sufficiente collegare le assi di legno staccate a quelle già presenti per riportare il ponte allo stato di una volta e arrivare così fino in cima.

Torre della valle di Oldin

Questa torre olografica è inaccessibile dall'esterno, come vi verrà comunicato dall'NPC che vorrebbe entrare. L'unico modo per poter attivare la torre sarà accedere dalla cima, visto che il tetto non è presente. A tal proposito, dovrete andare alla ricerca nell'area di detriti piovuti dal cielo: avvicinatevi agli enormi massi di pietra, saliteci sopra e poi utilizzate Reverso. Salirete così nei cieli di Hyrule e potrete raggiungere il foro sulla torre con la paravela.

Torre delle rovine di Orbo

La torre olografica situata nel bel mezzo di alcune antiche rovine è anch'essa non funzionante, ma in questo caso il problema è dovuto ad un oggetto che ne ostruisce la parte mobile in cima. Dovrete quindi sfruttare Ascensus e le varie piattaforme giganti che circondano la torre per arrivare in cima e spostare con Ultramano l'oggetto che causa il malfunzionamento.

Torre dell'altopiano Zorana

Poco più ad ovest del villaggio degli Zora si trova una torre olografica circondata dalla melma e uno zora intrappolato in questa sostanza proprio davanti all'ingresso. Per liberare sia la torre che il povero NPC occorre usare dell'acqua: potete colpire la melma combinando una freccia con un idrofrutto oppure posizionare un Idrante (il Congegno Zonau). Una volta ripulita l'area, potrete attivare la torre.

Torre del colle Ulri

Come noterete arrivando ai piedi della torre olografica in questione, manca il dispositivo per l'attivazione. L'oggetto è stato rubato da un Kakuda, una di quelle creature volanti di colore giallo: sarà sufficiente volgere lo sguardo verso l'alto e, dopo aver individuato il mostro, colpirlo con una freccia. Utilizzate quindi Ultramano per riposizionare il congegno e procedete con l'attivazione della torre.

Torre della china Sahasrah

Alle porte di questa torre olografica c'è un membro del popolo dei Rito che non riesce ad entrare poiché l'entrata è bloccata. Per poter accedere alla torre dovrete entrare nella Grotta della china di Sahasrah che si trova proprio sotto la struttura. Lì sotto, continuare a distruggere le rocce friabili con un'arma combinata con un masso fino a posizionarvi in corrispondenza dell'icona della torre sulla mappa: usate quindi Ascensus per entrare nella torre e rimuovere i bastoni di legno che impediscono alla porta di aprirsi.

Torre dell'altopiano Pioppo

Anche questa torre olografica è danneggiata e necessita di manutenzione, ma l'unico a poter svolgere questo lavoro è tenuto prigioniero nei pressi della struttura. Scendendo nel pozzo nei pressi della torre potrete vedere il tecnico, ma per poterlo liberare dovrete accedere dalla grotta poco più a sud che prende il nome di Cantiere dell'altopiano Pioppo. Dopo aver liberato l'uomo, potrete tornare alla torre per attivarla.

Torre della palude Labella

In questa zona piove perennemente e tale problematica impedisce di dare fuoco ai rovi che ostruiscono sia la porta che l'area esterna alla torre olografica. L'unico modo per risolvere questo problema è sfruttare le impalcature ai lati dell'entrata: utilizzate le tavole di legno del cantiere per creare un ponte abbastanza lungo da arrivare da un'impalcatura all'altra e fare così da copertura. Ora che la pioggia non può arrivare sui rovi davanti all'entrata, lanciate un oggetto infiammabile o una freccia di fuoco (usate Compositor per combinarla con un frutto igneo) per distruggere le piante acuminate e sbloccare la porta.

Torre del monte di Ranel

L'ultima torre non richiede il completamento di alcun puzzle, ma la difficoltà starà tutta nella scalata per raggiungerla, visto che l'area è popolata dai mostri e le temperature sono rigide. Cercate quindi di arrivare sul posto con il giusto equipaggiamento e, se i nemici sono troppo forti, correte fra di loro senza farvi colpire fino a giungere in cima.

Avete letto la nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Non dimenticate anche di dare un'occhiata alla guida con i trucchi per utilizzare le nuove abilità di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.