Zelda Tears of the Kingdom: come sbloccare Epona, il cavallo di Link

Avete bisogno di un cavallo da usare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e non avete intenzione di utilizzare un quadrupede qualsiasi? Sappiate allora che esiste un modo per saltare in sella ad Epona, la leggendaria cavalcatura di Link.

Chi vuole sbloccare Epona in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non può farlo semplicemente giocando perché, a differenza di altri contenuti, si tratta di un elemento legato esclusivamente agli Amiibo. L'unico modo per ottenere questo particolare cavallo nell'esclusiva Nintendo Switch consiste nell'utilizzo delle statuette di Link di The Legend of Zelda Twilight Princess oppure dell'eroe in tunica verde in versione Super Smash Bros. Ultimate. Entrambi gli Amiibo, con un po' di fortuna, permettono di far apparire come per magia il quadrupede e poi condurlo presso lo stallaggio più vicino per completare la registrazione al prezzo di sole 20 Rupie.

L'unica alternativa all'uso di uno dei due Amiibo che permettono di ottenere Epona consiste nell'approfittare della possibilità di importare i cavalli da Breath of the Wild tramite un salvataggio. Grazie a questo sistema infatti, i giocatori che avevano Epona registrato in uno stallaggio se lo ritroveranno anche in Tears of the Kingdom senza dover alzare un solo dito: sarà sufficiente recarsi presso uno di questi checkpoint e chiedere all'NPC di turno di far uscire la cavalcatura.

Ecco di seguito le statistiche di Epona in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Forza - 4 Stelle

Velocità - 4 Stelle

Vigore - 4 Stelle

Temperamento - Gentile

Legame - Massimo

Sebbene si tratti di un'ottima cavalcatura per esplorare il regno di Hyrule, Epona è l'unico cavallo dell'esclusiva Nintendo Switch la cui imbracatura non può essere modificata in alcun modo. Questo significa che è impossibile utilizzare l'equino con la bardatura che si ottiene con i punti stallaggio, fondamentale per agganciare le creazioni realizzate con Ultramano alla cavalcatura.

