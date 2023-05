Zelda Tears of the Kingdom: come sbloccare la maschera che aiuta a trovare i semi Korogu

Se in Breath of the Wild potevano sbloccarla solo ed esclusivamente i possessori del DLC, in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom la Maschera Korogu può essere raccolta da chiunque, a patto di riuscire a superare una prova particolarmente ardua.

Che cos'è la Maschera Korogu

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la Maschera Korogu è un peculiare copricapo a forma di foglia che, se indossato dal protagonista dell'esclusiva Nintendo Switch, inizia a vibrare ogni volta che nei paraggi si trova un Seme Korogu nascosto. Come avrete letto nella nostra guida su come aumentare gli slot dell'inventario in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, raccogliere tanti Semi Korogu è essenziale affinché Link possa trasportare un maggior numero di archi, armi e scudi ed è quindi facile comprendere perché un simile oggetto sia fondamentale per chiunque voglia ampliare l'arsenale dello spadaccino.

Come trovare la Maschera Korogu in Zelda TOTK

Chi vuole recuperare questo pezzo d'equipaggiamento raro dovrà scendere nelle profondità della Hyrule di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, più nello specifico, nella voragine situata poco più a sud del Bosco dei Korogu, lungo la strada che conduce all'isolotto ricoperto di verde (trovate la posizione della voragine segnata sulla mappa in calce alla guida). Una volta scesi, vi consigliamo di trovare il dispositivo per sbloccare la mappa dell'area e avere così un'idea più chiara della vostra posizione. A prescindere da come decidiate di procedere, il vostro obiettivo è a nord-ovest: si tratta di una grossa arena chiamata il Colosseo della Foresta. Una volta al centro dell'arena, si attiverà un filmato e verrà sguinzagliato un pericoloso nemico. Il modo migliore per affrontarlo è colpirlo con una freccia nell'occhio per stordirlo e poi attaccarlo mentre è accecato, facendo attenzione ad allontanarsi prima che possa ritornare in forze. Quando il boss verrà sconfitto, il forziere alle sue spalle potrà essere aperto ed è proprio al suo interno che si trova la Maschera Korogu.

