Zelda Tears of the Kingdom: come sbloccare il set che migliora la planata

Tra i numerosi se che si possono sbloccare nel corso dell'avventura di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom troviamo anche quello Aerodinamico, la cui peculiarità risiede nella possibilità di muoversi più agilmente durante le discese aeree. Scopriamo insieme come mettere le mani sui tre pezzi che compongono questo esclusivo set.

Ogni parte dell'armatura in questione si nasconde nelle strutture sospese in cielo e l'unico modo per ottenerla è superare una semplice sfida a tempo. Come avrete notato, in alcune delle isole volanti vi sono delle altissime strutture circolari con un laghetto alla fine: si tratta del percorso da seguire nel corso della prova, che per essere sbloccata richiede prima lo sblocco del Sacrario del luogo. Innanzitutto dovete raggiungere la cima della struttura (magari aiutandovi con un velivolo oppure con Ascensus, laddove possibile) e, da lì, lanciarvi in picchiata attraversando tutti gli anelli di colore verde. Una volta atterrati, apparirà come per magia un cristallo verde che si tramuterà in Sacrario.

Completata questa prima fase, potete interagire col Golem nei pressi del laghetto in cui siete atterrati per consegnargli una Sfera di Energia Zonau, la quale fungerà da biglietto per fare un tentativo nella vera e propria sfida a tempo: dovrete completare la medesima prova svolta precedentemente, ma in questo caso avrete il tempo limite di 35 secondi. Sebbene possa sembrare poco, il tempo è più che sufficiente e basta muoversi quasi sempre in picchiata, ricorrendo alla paravela per aggiustare il tiro quando il successivo cerchio verde è fuori portata. Seguite questo metodo e riuscirete a completare il test con almeno 10 secondi d'anticipo. Al termine della prova, il Golem si congratulerà con voi e vi consegnerà uno dei tre pezzi del set Aerodinamico.

Ognuno degli indumenti in questione va a migliorare l'agilità di Link quando è in aria e non usa la paravela grazie all'effetto 'Aerodinamica +', che raggiunge il suo potenziale massimo solo quando il protagonista indossa il set completo.

Prima di lasciarvi alla mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo segnato la posizione esatta delle prove nei cieli di Hyrule, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come annullare l'effetto di Compositor e recuperare l'oggetto in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.