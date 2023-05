Zelda Tears of the Kingdom: come scambiare gli Emblemi di Rospettro con la Maschera Boblin

Esplorando le caverne o i pozzi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi sarete quasi sicuramente imbattuti nei Rospettri, grosse creature azzurre simili a rospi che, una volta eliminate, lasciano cadere un oggetto la cui forma ricorda quella di un fiocco di neve. Scopriamo come fare per utilizzare questi oggetti da collezione.

Gli Emblemi di Rospettro sono strettamente legati ad una coppia di fratelli piuttosto bizzarri che prendono il nome di Koltin e Kilton. Questi mostri dalla testa a forma di uovo si possono incontrare per la prima volta sulla costa nord del Lago Nish, a sud-est rispetto al Bosco dei Korogu. Noterete che la coppia, insieme ad un enorme negozio mobile, si trovano all'entrata di una grotta e vorrebbero tanto ricevere uno di questi preziosi oggetti. A meno che non ne abbiate già raccolto uno, potete quindi entrare nella caverna ed eliminare il Rospettro per raccogliere il suo emblema e portarlo da Koltin. La creatura accetterà il dono e vi ricompenserà con la Maschera da Boblin, un buffo copricapo che permette a Link di mimetizzarsi fra questi mostri. Dopo aver completato lo scambio, Koltin e Kilton partiranno e potranno essere reperiti in luoghi differenti di Hyrule.

Kilton viaggerà fino a raggiungere il Villaggio Daccapo, nel quale si posizionerà all'estremità sud per guardare da lontano la collina sulla quale ogni notte comparirà suo fratello. Al calare delle tenebre, infatti, potrete trovare Koltin con il suo piccolo negozio in cima alla collina, pronto a mangiare tutti i vostri Emblemi di Rospettro per darvi oggetti esclusivi in cambio. Continuate quindi a fornirgli questi consumabili per ricevere anche una Maschera da Grublin (il cui è effetto è pressoché identico a quella da Boblin, ma vale per l'altro tipo di nemico) e la Tunica degli Spiriti, che permette a Link di perdere Rupie e non cuori ogni volta che viene colpito.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra segnata la posizione dei personaggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida ai punti d'interesse della mappa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non dimenticate di dare un'occhiata anche ai consigli su come potenziare le armature in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.