Zelda Tears of the Kingdom: come e dove trovare subito la spada di Link

Se avete iniziato a giocare da poco a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch e morite dalla voglia di mettere le mani sulla leggendaria lama del protagonista, sappiate che esiste un pratico trucco che consente di recuperare l'arma in un batter d'occhio.

Sebbene la Master Sword si possa recuperare nel corso dell'avventura grazie alle indicazioni fornite nel corso della quest principale, esiste anche un modo per andare dritti all'obiettivo e raccogliere la potentissima arma di Link. Prima di iniziare a spiegarvi come trovare la spada, però, occorre specificare che il requisito fondamentale per poter ottenere la Master Sword è quello di disporre di almeno due indicatori del vigore (due cerchi verdi, per intenderci). Se state pensando di utilizzare pozioni o cibi che aumentano temporaneamente la stamina, sappiate che il trucco non funziona ed è quindi necessario iniziare a completare i Sacrari e ad acquistare i potenziamenti presso le statue della dea Hylia fino a giungere all'obiettivo.

Una volta sbloccato il secondo indicatore a suon di portavigore, il prossimo step consiste nell'individuare l'enorme drago del tuono che si muove in cerchio per il regno di Hyrule. Dovrete quindi teletrasportarvi nei vari angoli della mappa fino a trovare l'enorme creatura, assicurandovi col binocolo che si tratti di quella giusta. Una volta scoperta la sua posizione, utilizzate la torre topografica più vicina per saltare in aria e arrivare sul suo dorso. In alternativa, potete costruire un velivolo oppure sfruttare Ascensus sui massi caduti dal cielo. Insomma, potete balzare sulla creatura come più vi pare e piace.

Arrivati sul mostro, dovrete fare molta attenzione a non cadere e spostarvi fino a raggiungerne la testa. Come potete notare, la spada è conficcata nella fronte del drago e grazie ai due indicatori di vigore potete estrarla e riporla nello zaino. Sappiate che l'arma non può rompersi in alcun modo, ma dopo averla utilizzata per un po' entrerà in una fase di cooldown della durata di 10 minuti, dopodiché potrete tornare ad impugnarla. La Master Sword supporta inoltre la fusione con Compsitor, quindi potete modificarla con gli accessori che più vi piacciono tra quelli che avete recuperato in giro per il mondo di gioco.

