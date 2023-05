Zelda Tears of the Kingdom: come far passare il tempo e modificare il meteo

Avete bisogno di scalare una parete e la pioggia ve lo impedisce? Sappiate allora che esiste un trucco per modificare il meteo in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch.

Come funziona il meteo

Il sequel di Breath of the Wild propone un ciclo giorno/notte in cui ogni giorno in game ha una durata di 24 minuti (quindi un minuto equivale ad un'ora). Nell'arco di una giornata, il meteo si rinnova ogni quattro ore ed è possibile farsi un'idea di come si evolverà la situazione osservando l'indicatore in basso a destra dello schermo, proprio sotto l'ora.

Come far scorrere velocemente il tempo

Se è in corso un fenomeno atmosferico che non è di vostro gradimento, potete semplicemente utilizzare uno dei metodi per far scorrere velocemente il tempo. Il primo consiste nell'interagire con un letto e dormire: potete farlo presso i vari stallaggi oppure al Forte di Guardia, nel rifugio sotterraneo. In alternativa, è possibile bivaccare presso gli stessi pentoloni che si usano per cucinare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se in giro non c'è nessuno di questi oggetti, potete seguire la nostra guida su come creare un falò in in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma sappiate che senza un riparo la pioggia lo spegnerà. Dormire fino al mattino vi farà svegliare alle 5:00, scegliere il pomeriggio vi permetterà di giungere fino alle 12:00 e l'ultima opzione, la sera, farà scorrere il tempo fino alle 21:00.

Tutti gli effetti meteorologici

Ecco quali sono le conseguenze di ciascun fenomeno meteorologico in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Sole: nessun effetto particolare

nessun effetto particolare Nuvoloso: nessun effetto particolare

nessun effetto particolare Pioggia: è più difficile che Link venga individuato, le pareti diventano scivolose e qualsiasi oggetto infuocato (falò, armi, frecce e così via) si spegne

è più difficile che Link venga individuato, le pareti diventano scivolose e qualsiasi oggetto infuocato (falò, armi, frecce e così via) si spegne Temporale: agli effetti della pioggia si aggiungono i fulmini, che colpiscono chi sta usando armi o armature metalliche

agli effetti della pioggia si aggiungono i fulmini, che colpiscono chi sta usando armi o armature metalliche Neve: scarsa visibilità

scarsa visibilità Tempesta di sabbia: scarsa visibilità e mappa non disponibile

Occorre precisare che in alcune aree della mappa vi sono effetti meteo avversi che sono permanenti e possono essere modificati solo avanzando nella storia o completando missioni secondarie. Non è quindi possibile far trascorrere il tempo velocemente per evitare la tempesta di sabbia nel Deserto Gerudo oppure le piogge perenni poco più a nord del Villaggio Vappesca.

