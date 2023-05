Zelda Tears of the Kingdom, confermato il supporto di Monolith: il team festeggia

Se ne era discusso a più riprese, ma ora arriva la conferma definitiva in merito al coinvolgimento degli sviluppatori di Monolith Soft nella realizzazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nel giorno di lancio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la software house giapponese celebra infatti in grande stile il ritorno in scena di Link, grazie al cinguettio che potete trovare in calce a questa news. Nel messaggio, gli autori di Monolith Soft confermano di aver supportato Nintendo per lungo tempo nello sviluppo del gioco, con contributi che hanno coinvolto aspetti di game design, programmazione e definizione del comparto grafico.

Si conferma così il ruolo centrale rivestito da Monolith Soft nell'ecosistema della Grande N, nonostante il team resti ancora oggi a tutti gli effetti formalmente indipendente. Responsabile della creazione dell'intera saga di Xenoblade Chronicles, Monolith Soft si è spesso prestata a collaborazioni di carattere tecnico con Nintendo, per mettere le proprie competenze al servizio delle IP storiche del colosso di Kyoto.



Proprio pochi giorni fa, la software house ha potuto festeggiare anche l'ampliamento dell'universo di Xenoblade Chronicles: ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, terzo DLC pubblicato in seguito al lancio dell'apprezzato JRPG.