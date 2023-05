Zelda Tears of the Kingdom senza confini: Link diventa pilota di caccia!

È estremamente difficile stilare un elenco delle migliori armi disponibili in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: con un po' di fantasia e abilità, i giocatori possono infatti dare vita a strumenti di ogni genere.

I nuovi poteri sfoggiati da Link nel sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild consentono all'eroe di Hyrule di improvvisarsi artigiano e ingegnere, una sfida che i giocatori sembrano aver accolto con straordinario entusiasmo. Ne è un esempio l'ultima creazione firmata da un appassionato attivo su TikTok come "SoulBanana0".



Come potete verificare in calce a questa news, il giocatore di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne ha sfruttato le potenzialità per dare vita a nientemeno che un caccia perfettamente funzionante. In grado di librarsi in cielo, il velivolo può ospitare Link come suo pilota, con il personaggio che può persino contare su di bocche da fuoco collocate nella parte anteriore del mezzo di trasporto. Una creazione davvero stupefacente, che dimostra la cura riposta da Nintendo nel plasmare il gameplay della sua nuova esclusiva Nintendo Switch.

Nel frattempo - forse per ingannare l'attesa in vista dell'uscita di Armored Core VI: Fires of Rubicon? - c'è chi ha sfruttato gli strumenti offerti dal gioco Nintendo per portare un mecha funzionante in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

E voi cosa avete costruito sinora in quel di Hyrule?