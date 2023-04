Zelda Tears of the Kingdom conquista Famitsu: un epico Link a tutta pagina

È quasi tempo di tornare a calcare le pianure di Hyrule, grazie all'ormai imminente debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ambiziosa esclusiva Nintendo che proseguirà le vicende narrate in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Con poche settimane a separare il pubblico dall'atteso sequel, la Grande N dà il via a una variegata serie di iniziative pubblicitarie dedicate alla grande avventura videoludica. Dal Giappone, in particolare, dopo la scorpacciata di spot TV a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link approda tra le pagine di Famitsu. Il celebre magazine del Sol Levante ospita un'epica gigantografia dell'eroe di Hyrule, in uno degli artwork simbolo del gioco. La pubblicità proposta sul settimanale è particolarmente evocativa, al punto che gli appassionati non hanno mancato di condividerla con l'intera community, rilanciandola sulle pagine di Reddit. Cosa ve ne pare di questo imponente artwork dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Al debutto del titolo, atteso in esclusiva su Nintendo Switch, mancano ormai pochissime settimane. Per non farvi trovare impreparati all'appuntamento con il 12 maggio, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco riassunto della storia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.