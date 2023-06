Zelda Tears of the Kingdom conquista Twitch: è tra i più visti di maggio 2023

Sono da poco emersi i dati relativi alle categoria più viste su Twitch nel corso del mese di maggio 2023 e, come si poteva facilmente intuire, tra questi troviamo anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Ecco di seguito la classifica dei nove giochi più popolari sulla piattaforma di streaming a maggio:

League of Legends - 124 milioni di ore Valorant - 102 milioni di ore Grand Theft Auto V - 94 milioni di ore Counter-Strike: Global Offensive - 87 milioni di ore Minecraft - 59 milioni di ore World of Warcraft – 52 milioni di ore Dota 2 - 50 milioni di ore Apex Legends - 39 milioni di ore The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 37 milioni di ore

Pur non riuscendo a superare prodotti a sviluppo continuo, alcuni dei quali molto visti anche alle competizioni in ambito eSport, l'esclusiva Nintendo Switch è riuscita comunque a difendersi con ben 37 milioni di ore, rappresentando di fatto l'unico gioco uscito lo scorso mese a rientrare nella classifica.

Stando inoltre alle parole di Gil Hirsch, il CEO di StreamElements, Twitch ha avuto una crescita del 5% rispetto al precedente mese e ha anche registrato un maggior numero di spettatori rispetto al maggio del 2022.

Sapevate che Zelda Tears of the Kingdom ha battuto Diablo 4 ed è tornato in cima alle classifiche UK?