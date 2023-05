Zelda Tears of the Kingdom continua a regnare in UK: la nuova Top 10 ha una new entry

Una settimana fa Zelda Tears of the Kingdom ha esordito al primo posto dei più venduti in UK, rivelandosi anche il miglior lancio del 2023 nel Regno Unito. Nella nuova classifica UK la situazione non cambia, con l'ultimo kolossal Nintendo che si mantiene saldo sulla prima posizione.

Il nuovo The Legend of Zelda è ancora in cima nonostante le vendite in formato fisico siano diminuite del 73% rispetto a quanto registrato sette giorni prima, un calo comunque fisiologico per un gioco come Zelda Tears of the Kingdom che, date le elevate attese, ha avuto un boom subito nei primissimi giorni di commercializzazione. E nonostante tutto, l'opera in esclusiva per Nintendo Switch si mantiene in testa davanti a FIFA 23, mentre Hogwarts Legacy chiude il podio. Di seguito ecco la nuova Top 10:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto LEGO 2K Drive The Legend of Zelda Breath of the Wild Animal Crossing New Horizons Dead Island 2

Rispetto alla precedente classifica c'è una new entry, rappresentata LEGO 2K Drive, il nuovo racing game arcade tutto incentrato sui celebri mattoncini (per maggiori dettagli potete leggere la nostra recensione di LEGO 2K Drive). Persiste all'interno della Top 10 Zelda Breath of the Wild: il precedente episodio della serie pubblicato nel 2017 sta vivendo una sorta di nuova giovinezza nel Regno Unito con l'uscita del seguito, segno di quanto sia forte in questo momento la febbre da Zelda.