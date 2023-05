Zelda Tears of the Kingdom: una creazione dei fan permette di accarezzare i cani

In prossimità del day one, vi abbiamo parlato dell'impossibilità di accarezzare i cani in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non soddisfatti di questa mancanza, i giocatori hanno deciso di sfruttare il sistema di costruzione presente nel gioco per rimediare.

Qualcuno ha deciso di sfruttare la propria creatività per la creazione di una macchina che ha il solo scopo di accarezzare i quadrupedi in giro per il regno di Hyrule. Come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, si tratta di un'opera molto ingegnosa che permette, al momento dell'attivazione, di coccolare l'animale, sebbene la velocità e l'angolazione del macchinario gli conferiscano un aspetto minaccioso. L'alternativa ad un simile strumento arriva da un altro fan, che ha deciso di sfruttare l'animazione di Link mentre è intento a lanciare un oggetto dall'inventario per scuotere la telecamera e far sì che il protagonista poggi la sua mano sul capo del cagnolino.

Insomma, ancora una volta gli utenti hanno dimostrato di avere grande inventiva e, fortunatamente, non l'hanno usata per torturare i poveri Korogu come visto qualche giorno fa.

