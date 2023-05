Zelda Tears of the Kingdom è davvero perfetto? Commentiamo la recensione

Dando per assodata l'indiscussa bontà del sequel di Breath of the Wild, è l'incredibile media voto di Zelda Tears of the Kingdom a tenere banco sui social e sui principali portali di settore: sono in tanti, infatti, a chiedersi se sia davvero un gioco perfetto, la migliore avventura che sia mai stata creata.

Alessandro Bruni e Giuseppe Arace hanno affrontato l'argomento nel corso di una diretta sul canale Twitch di Everyeye, partendo ovviamente dalle riflessioni della nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom.

La discussione intavolata dalla community sul Perfect Score ottenuto o lambito da Zelda Tears of the Kingdom nelle recensioni internazionali che hanno accompagnato l'uscita dell'ultima esclusiva Switch, a ben guardare, non contribuisce a chiarire l'importanza e il significato del lavoro svolto da Nintendo.

Il sequel di Breath of the Wild, infatti, espande a dismisura il concetto di 'avventura' apprezzato dagli emuli di Link e lo concretizza rendendolo una parte integrante di un mondo in continua evoluzione. Il mondo di Hyrule, anche nelle sessioni di gioco più 'tranquille', riesce a comunicare con Link e con sé stesso per offrire un'esperienza totalizzante e 'libera', nell'accezione più alta del termine.

Il gameplay del nuovo capitolo di Zelda, ad ogni modo, è legato in maniera indissolubile a determinati strumenti preimpostati e alle meccaniche ideate dal team al seguito di Aonuma, anche se è il gioco stesso a stimolare gli utenti a spronarli nel trovare le soluzioni più fantasiose per superare enigmi, battaglie e ostacoli.

Ci sono però delle ridondanze a livello strutturale e narrativo, in gran parte dovute al retaggio di Breath of the Wild: Nintendo ha comunque preso spunto dalle 'limitazioni ludiche' del predecessore per depotenziarle e renderle quasi ininfluenti ai fini del gameplay. La diatriba social sul 'miglior gioco d'avventura di tutti i tempi', anche per questo, assume quasi i contorni di un esercizio dialettico fine a sé stesso: l'unica certezza in tal senso è rappresentata dal fatto che Zelda Tears of the Kingdom rientra di diritto nel novero dei videogiochi d'avventura più belli che siano mai stati realizzati.

