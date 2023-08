Zelda Tears of the Kingdom decolla: oltre il 60% delle vendite di Breath of the Wild

Con vendite record per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'ultimo arrivato nella celebre serie Nintendo rincorre a passo spedito il suo diretto predecessore.

Stando agli ultimi dati diffusi dai vertici di Kyoto, infatti, il sequel ha raggiunto quota 18,51 milioni di copie vendute in tutto il mondo, alla data del 30 giugno 2023. Già di per sé notevole, tale risultato diviene ancora più stupefacente se messo in rapporto ai risultati commerciali fatti registrare da The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Disponibile sul mercato dal marzo 2017, l'esclusiva Wii U e Nintendo Switch conta a oggi 30,65 milioni di copie vendute: un traguardo conseguito nell'arco di oltre sei anni. Pubblicato nel maggio 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è invece in commercio da meno di tre mesi. Nonostante ciò, l'ultima fatica della Grande N ha già venduto l'equivalente dei due terzi di quanto totalizzato da Breath of the Wild dall'esordio a oggi.



Un dato che non fa che confermare la bontà della svolta open world adottata da Nintendo per le ultime declinazioni in tre dimensioni di Hyrule, con molti degli acquirenti di Breath of the Wild che non hanno esitato ad avventurarsi anche nel sequel. A oggi, del resto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più venduto nel 2023 in Europa.