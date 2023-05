Zelda Tears of the Kingdom decolla: un elicottero funzionante nel gioco

Parallelamente al continuo dominio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nelle classifiche di vendita, non trova fine nemmeno la creatività degli utenti in viaggio in quel di Hyrule.

In particolare, la community sta dimostrando di apprezzare notevolmente i nuovi poteri di Link, che consentono all'eroe di dare vita alle creazioni più disparate. Tra mongolfiere e catapulte, spunta ora anche un vero e proprio elicottero, che il nostro protagonista può sfruttare per sorvolare le lande del regno di Hyrule. Per osservare in azione la creazione, potete fare riferimento al video gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che trovate in apertura a questa news. Che cosa ve ne pare di questa costruzione avanzata?



Attesissimo dai videogiocatori di tutto il mondo, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha riportato gli appassionati nell'universo tanto acclamato al suo debutto su Nintendo Switch e Wii U. A distanza di diversi anni, l'immaginario accoglie nuove meccaniche di gameplay e personaggi inediti, per un'esperienza al contempo familiare e innovativa.



Agli aspiranti eroi ingegneri di Hyrule ricordiamo l'esistenza di un sito web dedicato ai nuovi poteri di Link, nel quale sono disponibili tantissimi tutorial dedicati alla costruzione di mecha e altre strutture peculiari all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.