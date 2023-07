Zelda Tears of the Kingdom detronizza Final Fantasy 16 in Gran Bretagna dopo una settimana

E' durato poco il dominio di Final Fantasy XVI nel Regno Unito: dopo aver debuttato al primo posto la scorsa settimana, il gioco Square Enix cede ora il gradino più alto del podio a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch.

Final Fantasy XVI registra un calo delle vendite nella seconda settimana pari al 78% mentre le vendite dell'ultima avventura di Link registrano un +18% rispetto alla settimana precedente. Stando così le così The Legend of Zelda Tears of the Kingdom riconquista il primo posto della classifica inglese mentre Final Fantasy 16 occupa ora il secondo posto.

Chris Dring di GamesIndustry ci anticipa anche le buone performance di AEW Fight Forever, il videogioco dedicato alla All-Elite Wrestling debutta al terzo posto, seppur con vendite più basse del 40% rispetto al rivale WWE 2K23 uscito a marzo. Da segnalare anche il debutto in Top 10 di Story of Seasons A Wonderful Life.

La classifica britannica arriverà solo nel pomeriggio, Final Fantasy XVI ha più che dimezzato le sue vendite ma si tratta di un risultato non così strano per un grand blockbuster AAA nella sua seconda settimana, dove la prima settimana rappresenta solitamente il picco massimo per quanto riguarda le vendite fisiche.