Zelda Tears of the Kingdom domina l'Europa a maggio: la top 10 dei più venduti

L'ultimo mese è stato letteralmente conquistato dal nuovo The Legend of Zelda: dopo la conferma che Zelda Tears of the Kingdom è stato il più venduto a maggio 2023 in UK, ora il medesimo risultato si estende anche a tutta l'Europa.

Come confermato da Christopher Dring di Games Industry, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha dominato la scena europea vendendo 2,5 volte di più rispetto ad Hogwarts Legacy, sbarcato anche su PS4 e Xbox One proprio lo scorso maggio. In sole tre settimane, inoltre, il kolossal Nintendo è divenuto il terzo gioco più venduto dell'anno in Europa, dietro solo a FIFA 23 ed Hogwarts Legacy. Dring tuttavia ricorda che la Grande N condivide soltanto i dati delle vendite in formato fisico dei suoi giochi, dunque non è da escludere che i risultati del nuovo Zelda siano ancora più grandi: calcolando le sole vendite retail, infatti, Tears of the Kingdom è già il più venduto in assoluto del 2023. Nel frattempo, ecco la Top 10 dei giochi più venduti a maggio 2023 in Europa:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy FIFA 23 Star Wars Jedi Survivor Grand Theft Auto V Far Cry 6 NBA 2K23 Dead Island 2 Mario Kart 8 Deluxe The Division 2

Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni, ed il suo enorme successo ha avuto effetti benefici anche sui risultati commerciali di Nintendo Switch: la console ibrida è stata infatti la più venduta a maggio 2023, segnando una crescita del 39% rispetto a quanto registrato a maggio 2022 e superando anche i numeri di PlayStation 5. La console Sony è dunque la seconda piattaforma più venduta, ma a maggio ha segnato comunque una crescita dell'81% nelle vendite rispetto allo stesso mese di un anno prima. In terza posizione troviamo invece Xbox Series X/S, con un calo del 16% in confronto a maggio 2022.

Infine, circa 10,6 milioni di giochi sono stati venduti a maggio 2023, calcolando sia la distribuzione fisica che quella digitale.