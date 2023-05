In Zelda Tears of the Kingdom ci saranno i Dungeon, ben diversi da Breath of the Wild

Il debutto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch è ormai dietro l'angolo, con tutti i fan della serie che potranno godersi il nuovo kolossal Nintendo a partire dal 12 maggio. E per stuzzicare ancora di più i giocatori, ci sono altre importanti novità.

La Grande N ha infatti rivelato tanti dettagli in vista del lancio con il suo ultimo Ask The Developer, in cui gli autori del nuovo The Legend of Zelda hanno scavato a fondo sui contenuti dell'opera. E così, oltre a rivelarci che le mani sono un tema centrale nel gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, gli sviluppatori confermano anche il ritorno dei Dungeon con un'impostazione differente rispetto a Zelda Breath of the Wild e più vicina a quella vista negli episodi classici della celebre serie.

"Sono cambiati rispetto al gioco precedente", spiega il director Hidemaro Fujibayashi, che approfondisce: "Ad esempio, c'è un Dungeon collegato direttamente alla superficie di Hyrule, e se voli dal cielo direttamente al Dungeon darai vita ad un evento particolare. Crediamo di aver dato vita a una nuova esperienza che non era possibile nel predecessore".

Sulla questione dice la sua anche il technical director Takuhiro Dohta, che parla di Dungeon "unici in rapporto al loro rispettivo scenario, dunque crediamo che sarete in grado di apprezzare un'ampia varietà di caratteristiche diverse a seconda della regione". Mentre l'art director Satoru Takizawa assicura: "Stavolta i Dungeon sono enormi e ciascuno di essi è dotato del proprio look ed atmosfere regionali, proprio come nei giochi tradizionali di The Legend of Zelda. Crediamo che si riveleranno una sfida soddisfacente per i giocatori, come è stata per noi una sfida svilupparli!".

L'attesa nei confronti del titolo Nintendo è tale che alcuni giocatori sono già in fila a New York per Zelda Tears of the Kingdom. Fortuna che manca davvero poco al debutto su Switch!