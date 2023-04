Zelda Tears of the Kingdom: c'è una demo o l'accesso anticipato?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è in dirittura di arrivo, il nuovo gioco della saga di Link sarà disponibile dal 12 maggio 2023 in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch. Ma c'è modo di provare il gioco in anticipo?

Per quanto l'ipotesi sia certamente interessante, purtroppo la risposta è (ad oggi) negativa: Nintendo non ha previsto alcun sistema di accesso anticipato e dunque non esiste la possibilità di giocare prima del day one, nemmeno prenotando una delle edizioni speciali di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Stesso discorso per la demo, non è stata annunciata una demo giocabile di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e difficilmente ne uscirà una, considerando che la casa di Kyoto non ha mai prodotto versioni demo dei giochi principali della saga The Legend of Zelda, con la recente eccezione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, spin-off in salsa musou e prequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In conclusione, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non avrà una demo (a meno di sorprese post-lancio) e non esiste alcun modo per giocare prima del debutto, per mettere le mani sulla prossima avventura di Link bisognerà dunque necessariamente attendere il 12 maggio.