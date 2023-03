Zelda Tears of the Kingdom: c'è un set di posate tra i bonus preordine in Giappone!

Non bastassero i contenuti della Collector's Edition di Zelda Tears of the Kingdom, i curatori di Amazon Japan decidono di 'apparecchiare' un'interessante offerta per tutti coloro che decideranno di acquistare in preordine l'edizione speciale del sequel di Breath of the Wild presso il noto sito di ecommerce.

Su segnalazione della personalità social Wario64, scopriamo infatti che il portale nipponico di Amazon aggiunge ai già ricchi bonus della Collector's Edition occidentale di Zelda Tears of the Kingdom anche una forchetta e un cucchiaio 'a tema'!

Il set di posate reca impresso il logo di The Legend of Zelda, con tanto di scritta che corre lungo tutta la parte superiore dell'impugnatura: la forchetta e il cucchiaio di Zelda Tears of the Kingdom vanno quindi a sommarsi ai bonus del cofanetto dell'edizione per collezionisti che include la cartuccia del gioco, una steelbook dorata, quattro spillette, il poster in metallo della key art e l'Artbook Ufficiale.

Il lancio del sequel di Zelda Breath of the Wild è previsto per il sempre più prossimo 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch. Nel caso ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra analisi del gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, con tutte le riflessioni sulle scene ingame mostrate dal team diretto da Eiji Aonuma nel filmato che ha 'chiuso col botto' il Nintendo Direct dello scorso febbraio.