Zelda Tears of the Kingdom,ElAnalistaDeBits non ci sta: no ai video sulla versione emulata

Dopo aver mostrato come gira bene Hogwarts Legacy su PS4, il noto youtuber ElAnalistaDeBits ci tiene a far sapere che non accompagnerà il lancio di Zelda Tears of the Kingdom con delle comparative tra Switch e le versioni emulate su PC che, purtroppo, stanno già circolando in rete.

Il creatore di contenuti specializzatosi nella realizzazione di video raffronti tra le diverse versioni dei videogiochi cross-gen e multipiattaforma più celebri, di conseguenza, si tira fuori dalle inevitabili polemiche che investiranno tutti coloro che promuoveranno sui social le attività svolte dai pirati che stanno facendo circolare delle copie digitali di Zelda Tears of the Kingdom da eseguire su PC con l'ausilio di emulatori.

"Per quanto interessante possa essere, non darò alcuna copertura a Zelda Tears of the Kingdom emulato su PC", spiega in maniera perentoria ElAnalistaDeBits sui social prima di aggiungere che "non sono assolutamente favorevole all'emulazione di dispositivi e console che sono ancora in vendita, e lo sono ancora meno per videogiochi appena lanciati o in arrivo. Le mie analisi su Zelda Tears of the Kingdom si focalizzerano solo ed esclusivamente su Nintendo Switch".

Lo youtuber conclude il suo discorso sottolineando come "in ogni caso, rispetto le ognuno prende quando si tratta di godersi questo gioco in privato". In un successivo passaggio della discussione aperta dal suo rifiuto a trattare qualsivoglia versione emulata di Zelda Tears of the Kingdom, il creatore di contenuti ritiene che il sequel di Breath of the Wild, pur utilizzando su Switch una versione più aggiornata dell'upscaler FSR di AMD, non dovrebbe offrire delle migliorie grafiche significative rispetto al capitolo precedente della serie.

Sapevate che Alanah Pearce ha ricevuto un ban da Twitch per 'colpa' di Zelda Tears of the Kingdom? La sceneggiatrice di Sony Santa Monica e personalità social è stata bannata per aver trasmesso uno spezzone di video autorizzato di SkillUp che mostrava, appunto, delle scene di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom.