Zelda Tears of the Kingdom, emergono nuovi dettagli: si parla di ritorni 'mostruosi'

Dopo aver conquistato il cielo, oltre le terre selvagge con Zelda Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi, rispettivamente il producer ed il director del sequel di Zelda Breath of the Wild, hanno rilasciato dei dettagli circa lo sviluppo dell'ultima avventura dedicata allo spadaccino Link, rivelando molto sui ritorni "mostruosi".

Nella fattispecie, nel corso di una chiacchierata le due figure di spicco del mondo Nintendo hanno parlato dell'ingresso trionfale di alcuni nemici tipici della serie, rivelando il desiderio di implementare tante creature che sapessero stratificare al meglio l'esperienza di Zelda Tears of the Kingdom. Fujibayashi ha dichiarato quanto segue: "Per i mostri, abbiamo dato priorità al gameplay quando li abbiamo creati. Per adattarsi al cielo, alle caverne, ai sotterranei e alle altre nuove aree, abbiamo pensato a quali mostri sarebbero stati in grado di agire bene in esse". L'esempio riportato dal director è quello del Lynel e del Gleeok, ove quest'ultimo può competre con il primo.

"Per le caverne, per adattarsi al terreno, volevamo un mostro che potesse aggrapparsi al soffitto; poiché non esisteva un mostro con questa caratteristica nei giochi precedenti, abbiamo creato il nuovo mostro Horriblins". Lo studio per le creature che hanno fatto la propria comparsa in Zelda Tears of the Kingdom è stato alquanto approfondito e, soprattutto, finalizzato alla realizzazione di un'esperienza quanto più edulcorata da variazioni nel gameplay e nelle strategie per affrontare i propri nemici.

Stessa cosa, inoltre, dicasi per l'inedita meccanica degli alleati: come detto da Aonuma, "I Boss Bokoblin sono pensati per il combattimento in più persone. All'inizio potrebbero essere un po' difficili da gestire per Link da solo, ma avere degli alleati permette ai giocatori di affrontarli con sicurezza". Questi dettagli e molti altri elementi hanno decretato la candidatura di Zelda Tears of the Kingdom al GOTY 2023 ai TGA, celebrata da Nintendo in grande stile.