Zelda Tears Of The Kingdom, giocatori in rinvolta contro Elon Musk

Zelda Tears of the Kingdom è un gioco che continua a rimanere molto popolare e ancora molti sono i segreti che i fan stanno scoprendo, o le creazioni in cui si stanno cimentando per sfogare tutta la loro fantasia...o la loro frustrazione, come nel caso di un giocatore giapponese che se l'è presa con Elon Musk.

Il giocatore in questione ha pensato bene di scrivere il nome del CEO di Twitter su una delle numerose distese di Hyrule e di farlo poi esplodere con una freccia infuocata per mostrare tutto il proprio disappunto verso l'operato del multimilionario di Tesla.

Si tratta di chocrab_1226, un utente di Twitter ben noto per le sue creazioni altamente creative, a volte anche non particolarmente benevole, in Zelda: Tears of the Kingdom, con l'utilizzo di Ultramano e Compositor.

Queste stesse abilità sono state adoperate in moltissimi modi diversi dalla community, basti pensare agli strumenti di tortura per i Korogu, oppure al primo treno totalmente funzionante.

Sotto il tweet che recita "Mi piace Twitter, mi piace Zelda, non mi piace Elon" si sono raccolti moltissimi commenti di approvazione e di supporto verso il gesto compiuto: alcuni hanno definito il video "terapeutico", altri hanno suggerito di "unirsi contro Elon". Tuttavia, c'è anche chi ha espresso il proprio disappunto.