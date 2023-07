Zelda Tears of the Kingdom: i fan sconfiggono il boss finale con Ultramano

In Zelda: Tears of the Kingdom, Link ha a disposizione una serie di abilità che i giocatori possono scegliere di sfruttare in più modi diversi per cercare soluzioni creative per esplorare, oppure affrontare i nemici. Anche il boss finale.

Sebbene siano trascorsi già due mesi dall'uscita del gioco, sono ancora diversi i giocatori impegnati nell'ultima avventura del guerriero di Hyrule. Alcuni, giunti al cospetto dell'ultimo boss del gioco, hanno pensato di trovare metodi non convenzionali per metterlo al tappeto. E, se siete curiosi, potete scoprire come finisce The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Nei seguenti video della community, che contengono spoiler, troviamo diversi metodi stravaganti elaborati dai singoli utenti per sbarazzarsi del boss con metodi in qualche caso davvero geniali. In particolare, un utente su Twitter, yukino_san_14, ha ideato una serie di strategie alternative tutte da ridere.

Questo giocatore, ad esempio, ha intrappolato il boss in una gabbia del dolore, rinunciando a laser, bombe e spuntoni. In altri casi, ha creato una passerella da cui far rotolare un masso pronto a esplodere sul nemico all'atterraggio.

Ancora, ha creato una vera e propria trivella fatta di spuntoni, astutamente posizionata sopra la testa del boss finale, con un'azione a centrifuga che - come dire - gli ha fatto lo shampoo. Tuttavia, non si è limitato a questo: ha ricreato anche un labirinto fatto e finito in cui il boss è rimasto intrappolato! A quanto pare, gli manca il senso dell'orientamento...

D'altronde, il gioco ci aveva già dimostrato di avere un ampio potenziale per tutti coloro disposti a spremersi le meningi: abbiamo visto, infatti, anche ricreare una partita di Beyblade su Zelda Tears of the Kingdom!