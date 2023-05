Zelda Tears of the Kingdom, febbre da uscita: giocatori già in fila a New York

Mancano ancora un paio di giorni al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, eppure c'è chi ha già deciso di prendere posto in fila di fronte all'ingresso del Nintendo Store di New York!

Nel momento in cui scriviamo, alcuni appassionati della serie videoludica sono in effetti già in attesa della propria copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Per evitare di incappare in imprevisti in occasione del day one del titolo, tali appassionati hanno giocato d'anticipo e si sono assicurati i primi posti della lunga fila destinata a crearsi presso il rivenditore il giorno del lancio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Per immortalare il festoso momento, alcuni degli appassionati si sono immortalati in uno scatto fotografico, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Collocandosi in fila sin da ora, i giocatori si preparano ad affrontare ben 72 ore di attesa di fronte allo store Nintendo. Il negozio inizierà infatti a distribuire le copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solamente a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12 maggio. Ben equipaggiati per affrontare la notte e il freddo, i fan non sembrano essere eccessivamente preoccupati dalla prospettiva!



In vista dell'uscita dell'attesa esclusiva Nintendo Switch, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un comodo riassunto della storia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.