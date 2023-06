Zelda Tears of the Kingdom finito in meno di un'ora: primo record!

È già il momento di festeggiare i primi record legati al completamento di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con gli speedrunner che non si sono fatti attendere.

Il primo riconoscimento è assegnato a un videogiocatore del Sol Levante, che al momento detiene il record assoluto nel raggiungimento dei titoli di coda dell'esclusiva Nintendo Switch. L'appassionato, attivo in rete come "Zdi6923", ha infatti terminato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in meno di un'ora di tempo. Nello specifico, il timer messo in moto dal giocatore si è arrestato a quota 59 minuti e 22 secondi. Il traguardo è stato raggiunto cimentandosi con la versione 1.1.1 del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Sfruttando alcune delle scorciatoie nascoste nel codice di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Zdi6923 ha portato a termine una run decisamente interessante, che potete visionare nella sua interezza grazie al video gameplay disponibile in apertura a questa news. Ovviamente, aspettatevi di imbattervi in un ampio numero di spoiler sul gioco all'interno del filmato!



Nel frattempo, ricordiamo che la community sta collaborando per dare vita alle nuove mappe interattive di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, all'interno delle quali sono disponibili moltissime indicazioni su forzieri, materiali, avversari e dungeon presenti nell'open world Nintendo.