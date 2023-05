Zelda Tears of the Kingdom più forte della console war:Sony e Microsoft celebrano Nintendo

Dopo essere stato stato osannato dalla critica, Zelda Tears of the Kingdom riesce nell'impresa di riavvicinare Sony e Microsoft: i profili social del team PlayStation e Xbox si uniscono alle celebrazioni per il lancio dell'esclusiva Switch e, nel farlo, si congratulano pubblicamente con Nintendo.

A dare il via al valzer dei complimenti 'scaccia-console war' ci hanno pensato i curatori dei canali social principali di PlayStation con un messaggio che esorta tutti gli emuli di Link a "divertirsi lassù", riferendosi alla sequenza di Zelda Tears of the Kingdom che riprende l'eroe mentre discende dalle nuvole per calarsi sul regno di Hyrule dalle isole fluttuanti che ne imperlano il paesaggio post-Calamità.

Anche i ragazzi che gestiscono i canali social di Xbox omaggiano la casa di Kyoto spiegando quanto sia "bello essere di nuovo nel regno di Hyrule. Congratulazioni a Nintendo of America per il lancio di Tears of the Kingdom!". Alle dichiarazioni del team Xbox si aggiungono poi le congratulazioni di Larry 'Major Nelson' Hryb a "Doug Bowser, a Nintendo of America e all'intero team Nintendo per il lancio di Zelda Tears of the Kingdom. Attendo con ansia di immergermi nei misteri e nelle sfide che mi attendono nel regno di Hyrule".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, un capolavoro oltre ogni aspettativa.