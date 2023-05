Zelda Tears of the Kingdom: framerate, risoluzioni e altri dettagli nell'analisi di DF

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato accolto alla grande dalla stampa internazionale, con l'open world di Nintendo che è riuscito ad eguagliare il suo predecessore per media voto. Ma come se la cava il titolo dal punto di vista tecnico?

In questo caso ci vengono in soccorso i sempre puntuali autori di Digital Foundry, che non potevano lasciarsi scappare l'occasione di mettere sotto la lente di ingrandimento la nuova grande esclusiva Switch.

Stando all'analisi che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, la risoluzione in modalità docked parte da un base di 900p e tocca i 1080p sfruttando AMD FSR1. Graficamente, il gioco risulta leggermente più nitido di BOTW ma con risultati ancora non perfetti. La risoluzione può scendere a circa 720p quando la camera di gioco effettua dei movimenti panoramici.

In modalità portatile abbiamo una risoluzione target di 720p, ma vengono riscontrati dei cali.

Alcuni dei filmati principali sono file video a basso bitrate, persino peggio del tipico file YouTube a 1080p. Una notizia particolarmente positiva è che la patch pre-lancio ha risolto quasi tutti i casi di perdita di frame, e le performance risultano per lo più solide a 30fps. L'uso della funzione "ultra-mano" può causare però dei cali fino a 20fps. Tecnicamente il gioco offre un'esperienza eccezionalmente pulita, con assenza praticamente totale di bug e comportamenti anomali.

Per approfondire il titolo in tutti i suoi aspetti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.