Zelda Tears of the Kingdom senza freni: miglior debutto per la serie in Spagna

Proprio come auspicato da Nintendo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si sta rivelando un grandissimo successo commerciale. Il nuovo capitolo open world della serie ha conquistato critica e pubblico, e si è confermato una hit in numerosissime regioni del mondo.

Non fa eccezione la Spagna, dove The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è imposto in cima alla classifica software diventando il miglior debutto di sempre per la serie Nintendo. Per la precisione, nella settimana di lancio, il titolo ha piazzato circa 170.000 unità fisiche nel paese iberico, e 12.000 di queste fanno parte dell'edizione limitata, segno di come in Spagna ci sia una buona fetta di fan sfegatati del franchise.

Questa cifra è sufficiente per consegnare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom il titolo di secondo miglior debutto di sempre per un gioco Switch in Spagna, perdendo solo al cospetto di Pokémon Scarlatto e Violetto, primi con oltre 200.000 unità vendute nella settimana di lancio. Il dato è però sufficiente a rendere Zelda Tears of the Kingdom già da ora il terzo titolo più venduto della serie di appartenenza in Spagna, preceduto da Breath of the Wild e Twilight Princess.

