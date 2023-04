Zelda Tears of the Kingdom su Game Boy Color? Il trailer è spettacolare!

Mentre dal Giappone i nuovi spot TV di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom scandiscono il conto alla rovescia per il lancio del titolo su Nintendo Switch, i fan si chiedono come sarebbe il gioco su Game Boy Color.

Un appassionato particolarmente creativo ha deciso di provare a immaginare il risultato, realizzando un trailer davvero notevole. Disponibile in apertura a questa news, il filmato propone una versione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in chiave anni Novanta, primi Duemila. Con Link e Zelda che tornano ad avere un'estetica cartoon e tonalità pastello, Hyrule prende forma in una creazione molto ben congeniata.

Nel trailer non mancano inoltre le sequenze di gameplay, con le meccaniche di gioco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ripensate per il piccolo schermo del Game Boy Color. In chiusura, non poteva ovviamente mancare una versione dell'hardware in edizione limitata e ispirata proprio al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Che cosa ve ne pare del trailer confezionato dal cnaale YouTube "Channy and Kimberly"?



Mentre vi lasciamo alla visione del filmato, ricordiamo che il mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom troverà spazio su Nintendo Switch il prossimo 12 maggio 2023.