Zelda Tears of the Kingdom: tanto gameplay nell'evento di lancio, ecco data e ora

Dopo essersi premurata di ripercorrere la storia di Zelda Breath of the Wild, la divisione nordamericana della casa di Kyoto fa felici tutti gli appassionati dell'avventura di Link annunciando l'evento di lancio di Zelda Tears of the Kingdom.

Lo spettacolo digitale approntato dalla Grande N assumerà i contorni di un Nintendo Treehouse, il format complementare e parallelo ai Direct che l'azienda nipponica è solita adottare per offrire al pubblico degli sguardi approfonditi sul gameplay delle esclusive e delle produzioni di terze parti più attese dall'utenza Switch.

Con gli occhi della community nintendiana puntati su Hyrule per l'uscita imminente del sequel di BOTW, la casa di Super Mario decide quindi di dedicare il prossimo Treehouse a Zelda Tears of the Kingdom: come spiegato da Nintendo stessa sulle pagine del suo sito ufficiale, nel corso del live streaming ci sarà spazio per tanto gameplay. Anche nel 2017, d'altronde, Nintendo organizzò un evento digitale per festeggiare l'uscita di Zelda Breath of the Wild mostrando ben 25 minuti di scene di gameplay inedite del capolavoro open world che vide la luce su Wii U e Nintendo Switch.

Il Nintendo Treehouse organizzato da Nintendo of America per celebrare il lancio di Zelda Tears of the Kingdom, ad ogni modo, si terrà a partire dalle ore 18:45 PT di giovedì 11 maggio, corrispondenti alle 03:45 di notte (fuso orario italiano) di venerdì 12 maggio.

In attesa di ammirare le scene di gameplay inedite dell'evento Treehouse, vi lasciamo a questo approfondimento che spiega quanto è grande la mappa di Zelda Tears of the Kingdom.