Zelda Tears of the Kingdom e Ganondorf: Matthew Mercer inquieta al doppiaggio

Con la conferma del doppiaggio italiano per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da Nintendo arrivano anche i primi dettagli ufficiali sugli attori che presteranno la propria voce ai personaggi dell'avventura.

Tra le conferme più sorprendenti troviamo Matthew Mercer, che inquieterà i giocatori nei panni del redivivo Ganondorf. Il professionista non è affatto nuovo al mondo del doppiaggio videoludico, dato che negli ultimi anni ha avuto modo di collaborare con molteplici publisher del settore AAA. Tra le passate interpretazioni offerte da Matthew Mercer, possiamo ad esempio citare Cole "McCree" Cassidy, in Overwatch, oltre a Leon S. Kennedy e Chrom, rispettivamente in Resident Evil VI e nella serie Fire Emblem. Accanto alle collaborazioni attuate nel mondo dei videogiochi, Matthew Mercer ha avuto modo di recitare anche in molti anime di rilievo internazionale, da ONE PIECE a L'Attacco dei Giganti.



Videogiocatore entusiasta, il doppiatore è felicissimo di poter finalmente annunciare il proprio coinvolgimento nella realizzazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che descrive come una delle sue saghe preferite di sempre. Nel ringraziare Nintendo per l'opportunità offertagli, Matthew Mercer dà appuntamento agli appassionati per il prossimo 12 maggio su Nintendo Switch. In chiusura, ricordiamo che di recente la Grande N ha presentato anche il main theme di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.