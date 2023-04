Zelda Tears of the Kingdom: Ganondorf più temibile che mai nell'artwork ufficiale

Manca ancora un mese all'esordio del nuovo, attesissimo Zelda, e Nintendo stuzzica ancora di più i suoi fan con lo spettacolare trailer finale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pronto a lasciare ancora una volta il segno su Nintendo Switch. E c'è spazio anche per vedere in azione un altro storico personaggio della serie.

Il filmato ci offre infatti uno sguardo ravvicinato a Ganondorf, pronto a rivestire un ruolo cruciale nella storia di The Legend of Zelda Zelda Tears of the Kingdom esattamente come già accaduto nei precedenti giochi della serie che lo hanno visto come antagonista principale. Simile nell'aspetto alle sue vecchie rappresentazioni nel brand, Ganondorf appare più minaccioso che mai nel seguito di Zelda Breath of the Wild, con dimensioni fisiche ancora più imponenti rispetto a come i fan sono stati abituati a conoscerlo in passato.

"Osserva attentamente l'avvento di un autentico re, e la nascita di un mondo nuovo", queste le sinistre parole pronunciate da Ganondorf a Link nel trailer, quanto basta per ricordarci ancora una volta quanto sia un nemico temibile e pericoloso da affrontare. Per l'occasione, attraverso i propri canali social, Nintendo ha anche condiviso l'artwork ufficiale del personaggio per Tears of the Kingdom, che ci permette di vederlo in maniera ancora più dettagliata.

Il nuovo Zelda sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023, e promette di rivelarsi uno dei giochi più incredibili dell'anno. La nostra anteprima di Zelda Tears of the Kingdom vi riporta le nostre sensazioni in merito al potenziale del prossimo kolossal targato Nintendo.