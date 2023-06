Zelda Tears of the Kingdom giocato su PlayStation Vita? Sì, qualcuno ci è riuscito!

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è già imposto come uno dei giochi più importanti mai pubblicati su Nintendo Switch. Ma se la console ibrida Nintendo non fa al caso vostro, qualcuno è riuscito a far partire l'ultima avventura di Link su una PlayStation Vita. Sì, avete letto bene!

Ad essere precisi, tecnicamente non sta funzionando su una PS Vita nel vero senso della parola: in realtà si tratta di una versione emulata di Zelda Tears of the Kingdom su PC e sta visualizzando il gioco in streaming sulla console portatile Sony grazie al programma Moonlight. Ciò non toglie che, comunque, il nuovo Zelda è giocato proprio su PS Vita. La curiosa impresa tecnica è opera dell'utente Reddit oriorioriorioriori, che ha anche mostrato una breve clip dell'opera Nintendo in azione sulla piccola PlayStation portatile.

L'utente conferma inoltre che il gioco sembra funzionare anche dignitosamente su PS Vita, con un input lag sostanzialmente basso e non particolarmente invasivo, pur essendo comunque presente. E pur con lo schermo della console più piccolo rispetto a quello di Switch in portabilità, sembra anche piuttosto bello da vedere date le circostanze. Un gioco Nintendo emulato su PC che va in streaming su una PS Vita: una combinazione decisamente curiosa!

