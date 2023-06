Zelda Tears of the Kingdom: un giocatore ha completato i dungeon senza paravela

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida su come sbloccare la paravela in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è facile distrarsi e avanzare nell'esclusiva Nintendo Switch senza aver prima recuperato il fondamentale gadget. A questo proposito, un giocatore ha deciso di giocare il titolo senza mai sbloccare la paravela.

L'utente in questione ha infatti portato a termine i quattro principali dungeon di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e solo in un secondo momento si è poi recato al Forte di Guardia per interagire con Pruna. Ciò che più ha sorpreso i giocatori è la cura riposta da Nintendo anche nei più piccoli particolari: come testimonia un'immagine pubblicata dall'utente, Pruna è consapevole del fatto che Link abbia completato le quattro missioni e i dialoghi sono diversi rispetto a quando le si parla poco dopo l'atterraggio dell'isola che funge da tutorial.

Prima di lasciarvi all'immagine in questione con protagonista Pruna, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'incredibile video che mostra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom giocato su PlayStation Vita, la vecchia console portatile Sony.

