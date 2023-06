Zelda Tears of the Kingdom, giocatori a caccia di uova: le folli creazioni di Link

La tranquillità della natura dipinta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è di recente stata turbata dal desiderio di alcuni giocatori di accumulare...uova.

Le celebri Cucco, virtuali animali ricorrenti nelle avventure di Link, sono infatti cadute nelle grinfie di avventurieri amanti delle uova. Per ottenerne un grande numero in poco tempo, questi ultimi hanno deciso di sfruttare le nuove meccaniche di costruzione proposte da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Come potete verificare nei post Reddit e nei Tweet che trovate in calce, diverse incarnazioni di Link hanno impiegato i materiali disponibili a Hyrule per creare delle vere e proprie trappole, nelle quali confinare le galline del regno. Spaventate dal meccanismo, le Cucco producono costantemente nuove uova, prontamente raccolte dal giocatore. Ricorrendo a questo tipo di macchinari, c'è persino chi è riuscito a garantirsi un afflusso costante di uova, con produzioni pari persino a oltre cento uova ogni tre o quattro minuti!



Tra bizzarri esperimenti con le tecnologie Zonai e ricorso ai poteri di Link, difficilmente queste trappole rappresenteranno l'ultima creazione bizzarra che vedremo in azione nel sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel frattempo, c'è anche chi ha evitato di preoccuparsi delle uova e ha invece finito The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in meno di un'ora.