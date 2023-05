Zelda Tears of the Kingdom sarà uno dei giochi più venduti di sempre? Ne parla un analista

Mentre in rete si continua a discutere delle recensioni da urlo e della 'perfezione' di Zelda Tears of the Kingdom, il noto analista Mat Piscatella di Circana (ex NPD Group) riflette sulle enormi potenzialità commerciali dell'ultima esclusiva Nintendo Switch.

Da grande esperto dell'industria dell'intrattenimento digitale e delle sue dinamiche, Piscatella si affaccia sui social per discutere della portata del successo commerciale che il sequel di Breath of the Wild è destinato, con ogni probabilità, a ottenere sia in questa fase di lancio che nei prossimi mesi, se non addirittura anni.

L'esponente di Circana prende quindi spunto dalla media voto stellare di Zelda Tears of the Kingdom per esprimere un suo giudizio sulle prospettive di vendita del capolavoro open world di Eiji Aonuma: "A volte guardo a un gioco e mi chiedo quanti mesi potrà rimanere nella Top 20 delle classifiche dei titoli più venduti. Ma nel caso del nuovo Zelda, mi chiedo piuttosto quanti anni rimarrà nella Top 20".

A detta dell'analista Circana/NPD, quindi, Zelda Tears of the Kingdom ha tutte le carte in regola per diventare uno dei videogiochi più venduti di sempre: un parere condiviso da molti, specie considerando l'enorme base installata di Switch, l'entusiasmo generato dal lancio della nuova avventura di Link e, perché no, la poderosa macchina promozionale messa in piedi dalla casa di Kyoto per fare da volano al ritorno dell'eroe di Hyrule.

Anche voi la pensate come Mat Piscatella? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra guida con i trucchi per iniziare Zelda Tears of the Kingdom.