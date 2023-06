Zelda Tears of the Kingdom è il gioco più venduto in UK a maggio 2023: segnato un record

Maggio 2023 è stato caratterizzato dall'uscito di uno dei giochi più importanti ed attesi dell'anno, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E considerate le elevatissime aspettative era scontato che si rivelasse da subito un grande successo commerciale: nel Regno Unito lo è stato, ed anche qualcosa di più.

Come ci fa sapere l'analista Christopher Dring di Games Industry, non solo Tears of the Kingdom è stato il gioco più venduto di tutto lo scorso maggio (e questo considerando le sole copie fisiche dato che Nintendo non condivide i risultati in digitale dei suoi prodotti), ma ha registrato anche il miglior lancio di sempre in UK per un gioco di Zelda. In UK l'ultimo kolossal Nintendo ha già superato i risultati commerciali della larga maggioranza degli Zelda pubblicati nel corso degli anni, ed ora in termini di vendite si trova dietro soltanto a Zelda Twilight Princess e Zelda Breath of the Wild, che in futuro potrebbe anche riuscire a superare. Di seguito, intanto, ecco la Top 10 UK di maggio 2023:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor FIFA 23 Grand Theft Auto V Dead Island 2 NBA 2K23 Far Cry 6 Red Dead Redemption II The Division 2

Il debutto di Tears of the Kingdom ha fatto crescere del 30% le vendite software rispetto a quanto registrato a maggio del 2022, ed ha avuto effetti benefici sui risultati commerciali di Nintendo Switch: dopo quattro mesi consecutivi di dominio da parte di PlayStation 5, la console ibrida è infatti nuovamente la piattaforma più venduta in UK, con il 35% delle Switch vendute relative al modello OLED dedicato proprio al nuovo Zelda. PS5, invece, ha registrato un calo del 23% nelle vendite rispetto ad aprile 2023, mentre sempre a maggio Xbox Series X/S è scesa del 10% rispetto a quanto registrato il mese prima.

Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli 3 giorni, ad ulteriore riprova dell'enorme impatto che ha avuto sul mercato al suo esordio. Negli scorsi giorni, intanto, c'è stato anche chi ha finito Zelda Tears of the Kingdom in meno di un'ora, segnando così un notevole record in termini di speedrun per il gioco.