Zelda Tears of the Kingdom gira già in 8K/60fps su PC con l'emulatore Yuzu

Nel mentre il game director pensa già al futuro della serie di The Legend of Zelda, abbiamo già le prime testimonianze di Tears of the Kingdom portato su PC tramite l'emulatore Yuzu. Se su Switch abbiamo i noti limiti tecnici della console ibrida, l'open world è qui in grado di raggiugere vette notevolmente più elevate dal punto di vista tecnico.

Tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete ammirare The Legend of Zelda Tears of the Kingdom girare in risoluzione 8K a 60 frame al secondo grazie alle feature integrate dell'emulatore Yuzu. Naturalmente, per toccare una risoluzione tanto alta e mantenere al contempo fluida l'esperienza di gameplay, c'è bisogno di una configurazione PC assolutamente all'avanguardia; in questo caso parliamo di CPU I9 13900K P Core@5.9GHz E Core@4.6GHz, una GPU: RTX 4080 Founders Edition, e una memoria di 64GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 4000MHz.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sicuramente tra i titoli esteticamente più belli in circolazione, seppur con i limiti della console per cui è stato sviluppato. Nella sua versione emulata su PC, il comparto grafico del gioco viene ancor maggiormente esaltato, per non parlare dei benefici che è possibile trarre grazie al framerate raddoppiato.

Naturalmente l'emulazione dei giochi Switch non è vista di buon occhio da Nintendo, che proprio di recente ha imposto la chiusura del progetto homebrew Lockpick, una decisione che ha indotto gli sviluppatori di Skyline a terminare a loro volta lo sviluppo dell'emulatore per Android Skyline.