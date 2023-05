Zelda Tears of the Kingdom: il nuovo glitch per duplicare gli oggetti è velocissimo

Qualche giorno fa i giocatori di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avevano scoperto un intricato glitch per duplicare gli oggetti, ma è bastato poco tempo per trovarne un altro ancora più semplice e veloce.

Se col primo glitch occorreva seguire una serie di intricati passaggi per ottenere il tanto ambito risultato, il quale consentiva di moltiplicare principalmente le armi e gli scudi, con questo secondo metodo si riescono ad ottenere fiumi di risorse in una manciata di secondi. Sfruttando una falla durante le fasi sulla paravela, i giocatori sono riusciti a generare una quantità spropositata di risorse da investire nel commercio per ottenere Rupie oppure per moltiplicare gli ingredienti da combinare alle frecce e infliggere danni spaventosamente alti senza il bisogno di preoccuparsi di terminare le scorte.

Al momento Nintendo non ha ancora pubblicato alcun commento su tale scoperta, ma è molto probabile che non manchi molto alla pubblicazione di un aggiornamento che sistemi tutto ed impedisca di sfruttare ulteriormente la falla.

Prima di lasciarvi al video che mostra il glitch in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con tutti i dettagli su come sbloccare Epona in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.