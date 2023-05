Zelda Tears of the Kingdom, la guida completa in italiano: il volume ha una data

Mentre Doug Bowser consegna la prima copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ai fan di New York, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild debutta trionfalmente sul mercato videoludico di tutto il mondo.

Ad accompagnare l'esordio, troviamo anche la ricca guida ufficiale della nuova avventura di Link. Prossimamente disponibile anche in lingua italiana, il volume sarà distribuito nel nostro Paese da Bandai Namco. In collaborazione con il noto marchio editoriale Piggyback, il publisher conferma che il volume sarà disponibile a partire dal prossimo 16 giugno 2023. Già da ora, sono aperti i preordini della guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Amazon Italia.



Esattamente come per la versione inglese, il volume sarà proposto in due versioni:

Standard Edition : con copertina morbida, al prezzo di 24,99 euro;

: con copertina morbida, al prezzo di 24,99 euro; Collection Edition: con copertina rigida e carta di qualità superiore, al prezzo di 34,99 euro;

Entrambe le edizioni potranno contare su ben, popolate di tutte le informazioni necessarie a portare a termine. Oltre a tutti i dettagli sulla compagna principale, le quest secondarie e i personaggi della storia, il volume includerà anche un atlante di Hyrule e le soluzioni per sfide ed enigmi.