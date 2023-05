Zelda Tears of the Kingdom, guida alla Luna Tinta di Rosso: quando si attiva e che succede

Come avrete sicuramente notato durante le vostre avventure in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch, di tanto in tanto si attiva un evento speciale che prende il nome di Luna Tinta di Rosso. Scopriamo insieme come funziona e come sfruttarlo per ottenere alcuni benefici.

Quando si attiva la Luna Rossa

La prima precisazione da fare riguarda le modalità di attivazione di questo evento speciale, molto simile a quello visto in Breath of the Wild. A differenza di quanto si possa immaginare, non esistono azioni specifiche del giocatore che provocano l'inizio della Luna Tinta di Rosso. Si tratta infatti di un meccanismo che entra in gioco ogni volta che trascorrono sette giorni in game (poco meno di 3 ore). Quando è il momento, vedrete progressivamente aumentare la presenza a schermo di particelle rosse simili a quelle del Miasma, fino all'avvio del filmato. Se volete velocizzare l'arrivo della successiva Luna Rossa, potete sostare presso un bivacco e far trascorrere il tempo. Al contrario, invece, potete rallentare l'arrivo dell'evento mettendo il gioco in pausa durante i periodi di inattività.

Cosa succede con la Luna Rossa

Ogni volta che appare la Luna Tinta di Rosso in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom accadono due diversi eventi nel mondo di gioco. Il primo consiste nella ricomparsa di tutti i nemici che avete fatto fuori in giro per il mondo di gioco, così che possiate tornare ad eliminarli per accumulare risorse. Il secondo, invece, riguarda l'equipaggiamento: tutti gli archi, le armi e gli scudi reperibili in giro per Hyrule (non quelli nei forzieri) saranno di nuovo al loro posto, pronti per essere raccolti. Anche i depositi di minerali preziosi torneranno come per magia, quindi potrete tornare nelle varie grotte per ottenere di nuovo Rubini, Topazi e altri oggetti di gran valore.

Come sfruttare al meglio la Luna Rossa

Il primo modo per trarre vantaggio dalla comparsa della Luna Tinta di Rosso consiste nell'andare a caccia di tutti i Sassorok (segnatevi la loro posizione sulla mappa, così da trovarli ogni volta). Questi colossi fatti di roccia non solo sono una fonte inesauribile di minerali preziosi che possono essere scambiati con le Rupie presso i vari mercanti, ma lasciano cadere anche un cuore roccioso che ha enormi benefici se applicato con il Compositor agli scudi o alle armi. Discorso simile vale per i Lynel e i Golemax, questi ultimi perfetti per il farming di Congegni Zonau. Il secondo beneficio dell'evento di gioco riguarda invece la cucina, visto che cucinare fra le 23:30 e le 12:15 (ci riferiamo al tempo in game, quello segnalato nell'angolo in basso a destra) ha il 100% di probabilità di ottenere un piatto perfetto.

A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come cucinare in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sapevate inoltre che è stato scoperto un trucco per utilizzare la paravela senza limiti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?