Zelda Tears of the Kingdom, guida alla mappa: punti d'interesse e cosa c'è da sapere

Con la pubblicazione del primo gameplay esteso di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori ansiosi di tornare a Hyrule hanno potuto scoprire i primi segreti del mondo di gioco del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nel corso dell'appuntamento, in particolare, Eiji Aonuma, producer della serie Nintendo, ha svelato alcune delle caratteristiche distintive della mappa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. È arrivata così la conferma che - come già intuito dagli osservatori più attenti - il mondo di gioco dell'avventura ricalcherà in molti aspetti quanto visto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Lo stile estetico e la struttura del sequel sono infatti molto simili a quanto visto nella precedente epopea di Link, ma non mancano importantissimi elementi inediti.

I punti di interesse, ovviamente, non saranno i medesimi visti nel 2017, con Aonuma che ha confermato che la mappa di Tears of the Kingdom presenterà specifiche novità, che tuttavia non ha voluto mostrare nel dettaglio per non rovinare la sorpresa al pubblico. Nel gameplay si è invece dedicato ampio spazio all'esplorazione dei cieli di Hyrule, che nel gioco saranno popolati di fluttuanti isole celesti. Per raggiungere queste aree sopraelevate, Link potrà ricorrere a un nuovo potere, che gli consente di riavvolgere il tempo. Massi caduti dagli atolli si trasformano così in pratici ascensori per raggiungere le aree misteriose. Ad attendere Link sulle isole nel cielo sembra esservi un'ampia selezione di biomi. Nel gameplay, hanno infatti realizzato una più o meno fugace comparsa cascate, praterie e distese di neve.



Tornando sulla terraferma, segnaliamo un ulteriore nuovo potere a disposizione di Link: la possibilità di attraversare i soffitti. Tale abilità può essere utilizzata sia in edifici sia in aree naturali, come caverne che si estendono all'interno di montagne. Una libertà di movimento che si associa anche alle nuove dinamiche di costruzione, che permetteranno al giocatore di assemblare zattere, mongolfiere e tanto altro per esplorare il mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Gli osservatori più attenti hanno inoltre notato la presenza nel gamepaly di icone volte a indicare templi e negozi, esattamente come visto in Breath of the Wild. Infine, come avevamo già avuto modo di segnalarvi in una nostra precedente anteprima di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, osservando dall'alto Hyrule è possibile notare una strana serie di simboli, apparentemente legati alla mitologia Zonai.



Per scoprire tutti i segreti (e sembrano moltissimi!) nascosti nella nuova esclusiva Nintendo Switch, non resta che attendere la data di lancio, fissata al prossimo 12 maggio 2023!