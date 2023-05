Zelda Tears of the Kingdom da record: è il gioco Nintendo che ha venduto più velocemente!

Lo strepitoso successo di lancio di Zelda Tears of the Kingdom consente al capolavoro open world di Eiji Aonuma di conquistare il Guinness World Record per il videogioco di Nintendo che ha venduto più velocemente nella storia!

A renderlo noto sono gli stessi curatori dell'almanacco che raccoglie annualmente tutti i primati del mondo e ci aggiorna sulle ultime novità: il blog ufficiale del Guinness World Records ci informa che le dieci milioni di copie vendute da Zelda TOTK nei primi tre giorni hanno consentito alla nuova esclusiva Switch di diventare il detentore del record del videogioco Nintendo venduto più velocemente nella storia della casa di Kyoto.

Il sequel di Breath of the Wild supera così Super Smash Bros. Ultimate e le sue 12,08 milioni di copie vendute in 24 giorni. Va da sé che il record di Tears of the Kingdom si applichi, per esteso, anche all'intera serie di The Legend of Zelda, strappando un primato che resisteva dal 2011 con le vendite di lancio registrate da Zelda Skyward Sword.

