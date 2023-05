Zelda Tears of the Kingdom, Hyrule vista con gli occhi di Link: la mod in prima persona

A dispetto della linea dura di Nintendo contro l'emulazione dei giochi Switch, continua ad essere molto attiva la scena dei modder che stanno ampliando le possibilità di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom emulato su PC.

Sin dall'uscita del sequel di Breath of the Wild, abbiamo assistito all'arrivo di numerose mod del sandbox open world, tra cui quelle dedicate all'aumento della durabilità, all'equipaggiamento indistruttibile, passando per le immancabili mod grafiche e altro ancora.

Da oggi si aggiunge la nuova mod creata da "trevix", chiamata "Immersive Camera" e utile a godersi l'immenso mondo di Hyrule con una camera in soggettiva. C'è però da sottolineare come, stando alla descrizione offerta, la mod torna automaticamente alla normale prospettiva in terza persona durante il combattimento, il salto e il nuoto. Il contenuto è quindi ancora limitato, e non consente di godersi tutti gli aspetti dell'esperienza dalla nuova prospettiva. Potrebbe però essere alquanto suggestivo trovarsi su un'isola galleggiante e godersi un panorama direttamente attraverso gli occhi di Link. Un esempio di quello che può essere provare la mod Immersive Camera è proposto tramite il filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Per ulteriori approfondimenti sull'ultimo capolavoro firmato da Nintendo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.