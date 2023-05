Zelda Tears of the Kingdom: le immagini del Day 1 dal Nintendo Store di Osaka

Il giorno tanto atteso è arrivato e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è finalmente disponibile in tutti i negozi. Come si può facilmente immaginare, tra quelli più affollati troviamo il Nintendo Store di Osaka.

Grazie alla presenza sul posto di Lorenzo De Vizzi Arati, che potete seguire sia su Facebook che su Instagram, abbiamo potuto raccogliere alcune testimonianze dei videogiocatori che hanno invaso il noto negozio ufficiale della Grande N al tredicesimo piano del Daimaru Umeda per accaparrarsi una copia dell'esclusiva Switch.

Di seguito vi riportiamo l'intervista ad un giocatore proveniente dal Messico che si è recato nel negozio di Osaka per acquistare il gioco:

D: Da quanto tempo state aspettando qui?

R: Siamo qui dalle 5 di mattina, abbiamo fatto una colazione veloce e siamo le prime persone in fila, siamo molto emozionati!

D: Di dove siete?

R: Arriviamo dal Messico, ci siamo presi un paio di settimane per visitare il Giappone. Abbiamo preso i biglietti apposta (per Osaka) per essere qui il giorno del lancio, siamo stati molto fortunati!

D: Qual è stato il tuo primo Zelda?

R: Il suo è stato a Link Between Worlds per Nintendo 3DS, il mio primo Zelda è stato invece A Link to the Past per Super Nintendo!

D: Cosa ti aspetti da questo gioco?

R: Mi aspetto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbia una mappa colossale da esplorare, tante nuove meccaniche, e poi ho grandi aspettative per la direzione artistica: voglio vedere come può dare il massimo su Nintendo Switch. Senza dimenticare poi battaglie avvincenti con i boss. E chiaramente una storia appassionante con Zelda, Ganon e tutti gli altri personaggi!

Mentre tutto viene filmato anche dalla televisione locale, il negozio presenta una calca anche e soprattutto in corrispondenza dell'area dedicata agli Amiibo, che in Giappone sembrano quasi essere più popolari del gioco stesso. Non meno affollata è l'area dedicata alle lotterie, grazie alle quali i giocatori nipponici possono tentare la fortuna e provare ad accaparrarsi gadget esclusivi come la leggendaria Master’s Word, tazze e un orologio da camera.

Avete già letto la nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?