Zelda Tears of the Kingdom è ancora più incredibile nel video del Nintendo Direct

Il Nintendo Direct di febbraio apertosi con il primo gameplay di Pikmin 4 si chiude 'col botto' con delle sequenze di gameplay inedite di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissimo sequel dell'odissea free roaming iniziata da Link con Breath of the Wild.

Il video confezionato dalla Grande N come 'one more thing' del Direct dell'8 febbraio non si è limitato a mostrare l'ambientazione di Hyrule stravolta dalla Calamità, ma ha dato modo a tutti i patiti della serie di avere un piccolo assaggio dell'epopea da vivere indossando ancora una volta i panni di Link.

Le sequenze ingame proposteci dal team diretto da Eiji Aonuma ci restituiscono l'immagine di un progetto a dir poco monumentale, con un'infinità di attività da svolgere e un impianto ludico che farà della libertà e della creatività le sue armi più affilate.

Il regno che dovremo esplorare, di conseguenza, sarà molto diverso da quello visitato dal 2017 ad oggi, con isole fluttuanti piene di segreti da scoprire, regioni infestate di creature e gli immancabili enigmi ambientali che caratterizzano da sempre questa amata serie.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video con scene di gameplay inedite di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, non prima però di ricordarvi che l'avventura open world di Nintendo sarà disponibile dal 12 maggio di quest'anno in esclusiva su Switch.