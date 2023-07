Zelda Tears of the Kingdom ispirato a Elden Ring? Parla Nintendo: 'Non lo abbiamo giocato'

Nell'attesa di scoprire la data di uscita di Elden Ring: Shadow od the Erdtree, emerge un divertente retroscena che ha per protagonisti il capolavoro FromSoftware e l'acclamato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nel corso di una recente intervista concessa al portale olandese RTL Nieuws, Hidemaro Fujibayashi, director del sequel di Breath of the Wild, ha raccontato alcuni aspetti della realizzazione del titolo. Tra i temi affrontati, hanno trovato spazio anche le possibili fonti d'ispirazione che hanno condotto alla nascita di Tears of the Kingdom. Tra queste, faceva notare l'intervistatore, molti hanno annoverato Elden Ring: una circostanza però smentita da Fujibayashi.

"Mi dispiace, - ha spiegato il producer, riferendosi all'open world di FromSoftware - ma non abbiamo davvero avuto modo di giocarlo. Siamo stati troppo occupati con lo sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e quindi non abbiamo avuto tempo per giocare ad altri videogiochi. Però ne abbiamo sentito parlare". In quel di Kyoto, a fronte dell'isolamento legato allo sviluppo della nuova esclusiva Nintendo Switch, è dunque arrivata esclusivamente l'eco del successo di Elden Ring, ma non c'è stata l'occasione per avventurarsi in prima persona nell'Interregno dipinto da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.



A oggi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più venduto nel 2023 in Giappone, sopra a ad altri titoli molto attesi, come il recente Final Fantasy XVI.