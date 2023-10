Zelda Tears of the Kingdom: KFC lancia una speciale sfida, in palio ci sono 10mila dollari

Nel corso delle ultime ore sta facendo il giro dei social la bizzarra sfida che KFC ha lanciato ai giocatori di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La nota catena di fast food ha infatti messo in palio una coscia di pollo d'oro del valore di 10.000 dollari a chi riesce a soddisfare un certo requisito nel più breve tempo possibile.

Si tratta di una speciale speedrun di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la quale prevede che i giocatori raggiungano immediatamente la terra dei Goron a nord di Hyrule e interagiscano con il personaggio di nome Gomo, il cui aspetto ricorda quello di Colonel Sanders, mascotte della catena (nel regolamento della competizione si fa riferimento al Goron come 'The Goronel'). Dopo aver parlato con l'NPC, l'obiettivo è quello di mettere le mani su una serie di ingredienti per cucinare una pietanza, ovviamente a base di pollo.

L'evento, che è stato organizzato con la collaborazione degli speedrunner spagnoli, ha visto come vincitore un videogiocatore francese il cui nickname è Keuss. L'utente in questione è riuscito a completare gli obiettivi in poco più di un minuto e sette secondi.

Prima di lasciarvi al video caricato dall'utente come prova per partecipare al concorso, vi ricordiamo che nessun DLC è in arrivo per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.